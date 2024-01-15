«Такова мужская природа»: психолог объяснила, почему Джигурда не сдержался на видео с Волочковой

Известная российская балерина Анастасия Волочкова в очередной раз оскандалилась. Внимание общественности привлек ролик, опубликованный в анонимных каналах в Сети, где артистка запечатлена в обществе актера и певца Никиты Джигурды, пишет SHOT.

Сначала на кадрах звезды просто танцуют, но затем Джигурда снимает с экс-примы Большого театра штаны, припадая лицом к ее зоне бикини. Та, в свою очередь, не выказывает признаков возмущения. Далее муж Марины Анисиной бесцеремонно трогает Волочкову за грудь.

Это видео возмутило не только пользователей Сети, но и психолога, общественного деятеля Алену Полынь, которая помогает российским военным на передовой. По ее словам, личные отношения между мужчиной и женщиной на то и личные, что не должны демонстрироваться публике, даже если это известные пары.

«Не будем обсуждать верность или неверность Никиты Джигурды супруге, это их личное дело. Мужчина, особенно выпивший, в доме женщины может и не сдержаться, такова мужская природа. Мы все-таки говорим сейчас о другом. У меня часто спрашивают: «Сейчас идет СВО, разве такая похабщина уместна?» — рассказала эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако, подчеркнула Полынь, СВО здесь ни при чем: подобные действия недопустимы в любое время.

«Разница в том, что в период тяжелых эмоциональных переживаний за наших ребят, за нашу Родину, все воспринимается еще болезненнее. Похабные танцы и иные бескультурные публичные действия становятся как бы насмешкой над чувствами россиян. Конечно, за закрытыми дверями, я думаю, не только у Волочковой творится разгульная жизнь, но это должно быть на совести каждого, а не выставляться публично», — подытожила собеседница.

Ранее Волочкова повторила опасный танец Бритни Спирс с ножами.