Анна Кротова: более десяти тысяч кубометров мусора убирают с региональных дорог Подмосковья ежегодно

«Ежегодно у нас с региональных дорог убирается 10,5 тыс. кубов мусора — это 0,3% от всего объема мусора, который за год убирается на территории Московской области. Это и вдоль дорог — обочины и полоса отвода, с остановок, а также мусор с контейнерных площадок, которых у нас сейчас всего две. Видим, что объем мусора с обочин дает самую большую», — рассказала заместитель председателя правительства региона Анна Кротова.

Она отметила, что самый большой объем мусора на дорогах образуется в весенне-летний период — с мая по сентябрь.

«У нас установлен и доведен до всех следующий регламент убора мусора на дорогах. Если дороги высокоинтенсивные и являются вылетными магистралями, в том числе, мусор убирается один раз в день», — сказала Кротова.

При этом на дорогах с высоким пассажиропотоком допускается увеличение частоты уборки мусора до двух раз в день. На грунтовых и щебеночных дорогах мусор убирается раз в три дня, на дорогах с невысокой интенсивностью движения — один раз в два дня.

Процесс уборки мусора контролируется через СКПДИ. Подрядчик в соответствии с регламентом проводит уборку мусора с дорог и остановок. В качестве подтверждения подрядчик прилагает фото «было/стало» с геопозицией в системе СКПДИ.

«Параллельно проводим перепроверку качества выполненных работ подрядчиками службой инспекции дорог путем выездных обследований», — добавила Кротова.

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