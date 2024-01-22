Анна Кротова назначена Временно исполняющим обязанности главы городского округа Лобня

В минувшую субботу глава городского округа Лобня Игорь Демешко сложил полномочия по собственному желанию. Об этом сообщает Министерство территориального управления Московской области.

Отмечается, что Совет депутатов муниципалитета принял решение о возложении временного исполнения полномочий главы на заместителя главы округа Анну Кротову. Напоминаем, что Анна Кротова в июле прошлого года покинула пост заместителя Председателя Правительства Московской области по собственному желанию.

В должности зампреда Кротова отвечала за дорожную инфраструктуру и управление государственным имуществом и на протяжении долгих лет занималась развитием региона. Тогда губернатор Андрей Воробьев лично поблагодарил Анну Кротову за работу и вручил ей знак «За заслуги перед Московской областью» II степени.

Ранее Андрей Воробьев обсудил с главой Серпухова Сергеем Никитенко приоритетные вопросы развития муниципалитета.