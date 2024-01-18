Андрей Воробьев обсудил с главой Серпухова Сергеем Никитенко приоритетные вопросы развития округа

«В прошлом году произошло объединение очень важных для нас и для страны муниципальных образований — Серпухов, Протвино и Пущино. Округ имеет значительный ресурс, благодаря новым предприятиям, налогоплательщикам», - сказал губернатор.

По словам Сергея Никитенко, с момента объединения произошли важные изменения. В 2023 году реконструировали две школы в Серпухове, лицей в Протвино, открыли детсад в микрорайоне Ногина в Серпухове, модернизировали стадионы «Спартак» в Серпухове, «Протва» в Протвино, стадион в школе №3 в Пущино.

Также в 2023-м в Пущино сделали фонтан, благоустроили общественное пространство «Таблетка», в рамках первого этапа обновили бульвар имени Болотова. В Серпухове закончили второй этап реконструкции набережной Нары. В 2024 году приведут в порядок стелу в парке Победы в Пущино, завершат работы на пешеходной зоне улицы Ленина в Протвино, благоустроят общественные территории «Сказка» и «Лесной бульвар», завершат реконструкцию ДК «Протон». Весной в Пущино введут два дома на 193 квартиры для граждан из аварийных домов.

Обсудили и тему теплоснабжения. Никитенко отметил, что в Серпухове аварийных ситуаций не было. «Газпром теплоэнерго Московская область» построила 14 новых источников тепла, на 11 объектах провели реконструкцию, проложили 5,3 километра теплосетей.

В конце 2023 года завершили строительство многопрофильной поликлиники на 700 мест в Ивановских двориках. Также активно привлекают врачей — с этого года вводят единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей для каждого врача, который прибывает в округ.

Говоря о теме экологии, губернатор напомнил о ситуации с полигоном «Лесная». Глава сообщил, что в этом году на объекте завершится рекультивация. Также в 2022-м завершилась рекультивация полигона «Съяново».

Никитенко поблагодарил губернатора за содействие в выделении средств на реконструкцию очистных сооружений. На эти цели выделили около шести миллиардов рублей. Завершить работы планируется до конца 2025 года.

Воробьев добавил, что в Серпухове планируется реализовать федеральный проект по созданию IT-кластера мирового уровня. Это позволит ученым дополнительно привлечь кадры, что внесет вклад в экономическое развитие и биологическую безопасность региона и страны.