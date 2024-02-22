Анну Кротову сегодня избрали главой городского округа Лобня
Фото: [Пресс-служба Министерства территориальной политики МО]
Сегодня в подмосковной Лобне состоялось заседание Совета депутатов, во время которого было принято соответствующее решение назначить Анну Кротову главой муниципалитета. Об этом сообщает Министерство территориальной политики Московской области
Напоминаем, что в соответствии с действующим законодательством глава горокруга избирается Советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.
Ранее губернатор Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой городского округа Чехов Михаилом Собакиным.