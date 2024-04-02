Антимонопольная служба взялась проверять цены на яйца в российских крупных торговых сетях

Крупнейшие торговые сети сейчас проверяет Федеральная антимонопольная служба. Она ведет анализ ценообразования на куриные яйца. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на данные, полученные от представителей этой службы.

Антимонопольщики решили продолжить проведение анализа ценообразования на яйца в российских магазинах. Они взялись за проведение специальной проверки в крупных супермаркетах по всей стране.

«Сегодня ФАС России в ряде регионов страны вышла на проверки торговых сетей «Перекресток», «Магнит», «Дикси», «Пятерочка», «Лента», «О"Кей», «Метро», «Ашан» и прочих», - указали представители ведомства.

Они поставили перед собой цель выяснить, достигались ли между сетями какие-либо антиконкурентные соглашения. Также предстоит узнать, проверяются ли цены на яйца при подписании долгосрочных соглашений с поставщиками. Уже по итогам проверки станет ясно, нарушалось ли законодательство в антимонопольной сфере.

Ранее аналитик Кашин предсказал, какие именно продукты могут подорожать в преддверии Пасхи. По его словам, цены на какао уже поднялись, причем сразу в полтора раза. Кондитерские изделия также могут подняться в цене, эта же участь постигнет творог, масло и молоко. Стоимость яиц также может возрасти.