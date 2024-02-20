Западные СМИ третий день кряду продолжают обсуждать освобождение Армией России Авдеевки в ДНР.

Как сообщает Associated Press, превосходство ВС РФ в артиллерии настолько подавляющее, что противопоставить этому ВСУ не смогут ничего от слова совсем. Россия же, в свою очередь, атакует уже практически по всей тысячекилометровой линии фронта.

«Нехватка боеприпасов ставит под угрозу позиции Украины на тысячекилометровом фронте перед лицом испепеляющих ударов российской артиллерии», – приводится в материале агентства.

Отмечается, что оставив Авдеевку украинские войска отошли на якобы заранее подготовленные позиции. Однако известно, что указанные оборонительные сооружения более слабые и ВСУ долго их не удержать.

Ранее российский военкор Александр Сладков сообщил о следующих крупных целях ВС РФ после взятия Авдеевки.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.