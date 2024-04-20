Apple Pay может заработать на российских iPhone уже в мае — СМИ

Антимонопольные органы Евросоюза уже в ближайшие недели собираются одобрить план компании Apple по открытию сторонним платежным сервисам доступа к NFC в iPhone, сообщает Reuters.

Отмечается, что России ФАС уже давно требует от Apple открыть доступ к NFC для бесконтактной оплаты, но до последнего времени вопрос был подвешенным.

«Apple может открыть доступ к NFC уже в мае», — передает агентство.

Стоит добавить, что после ухода Apple из России, компания по прежнему продолжает неукоснительно соблюдать российские законы и платит штрафы.

Ранее мы писали, что компания Apple может в скором времени ввести новые ограничения для пользователей из России. В частности рассматривается запрет на оплату через App Store с помощью мобильных операторов из РФ. Однако эксперт Валентин Петухов рассказал, что эти ограничения легко обойти.