Россияне смогут обойти новые ограничения Apple

Компания Apple может в скором времени ввести новые ограничения для пользователей из России. В частности рассматривается запрет на оплату через App Store с помощью мобильных операторов из РФ. Однако эксперт Валентин Петухов в беседе с URA.RU рассказал, что эти ограничения легко обойти.

Как отметил специалист, в нынешних политических реалиях компания Apple может опасаться вторичных санкций. По этой причине производитель вводит ограничения для российских пользователей, хотя они ему и не выгодны. Особенно, если это ограничение по оплате через App Store. Однако Валентин Петухов отметил, что на самом деле россияне уже давно обходят подобные неудобства.

«Если отключение оплаты с помощью мобильных операторов произойдет, то можно будет создать например, американский, польский или турецкий аккаунт и работать дальше. Так сейчас делают пользователи консолей PlayStation и Xbox. У них тоже магазины закрыты, доступа к ним нет. Это, конечно, усложнит пользователям жизнь, но в целом ограничить доступ к чему-то будет сложно», — отметил Петухов.

Вместе с тем эксперт по гаджетам Илья Корнейчук напомнил, что потребители соглашаются на условия Apple, где собирают обширные сведения о пользователях вполне законно. По этой причине людям с важными профессиями, где много конфиденциальной информации, рекомендуют покупать отечественные разработки.

Ранее сообщалось, что Apple и Google технически способны отключить смартфоны в России.