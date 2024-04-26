Арестович: Россия может предложить свое гражданство находящимся за границей украинцам
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Россия может предложить находящимся за границей украинским мужчинам, которым государство отказало в получении паспортов Украины, получить паспорт РФ, считает бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович*.
«Путин скажет: если Украина не дает вам паспорта, то я вам дам российский паспорт. И из 10 миллионов украинцев за границей один миллион вполне может сходить за российским паспортом. И это создаст такой прецедент, из которого мы не будем знать, как вылезать», — предположил Арестович.
Украинские консульства за границей по распоряжению МИД страны прекратили обслуживание мужчин призывного возраста. Документы не выдают даже тем, у кого новые паспорта уже были готовы.
Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о готовности Варшавы выдавать Киеву украинских граждан призывного возраста.
* включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов