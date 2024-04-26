Арестович: Россия может предложить свое гражданство находящимся за границей украинцам

«Путин скажет: если Украина не дает вам паспорта, то я вам дам российский паспорт. И из 10 миллионов украинцев за границей один миллион вполне может сходить за российским паспортом. И это создаст такой прецедент, из которого мы не будем знать, как вылезать», — предположил Арестович.