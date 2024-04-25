Польша готова вернуть Украине призывников

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о готовности Варшавы выдавать Киеву украинских граждан призывного возраста. Об этом он сообщил в интервью каналу Polsat .

Глава оборонного ведомства отметил, что у властей Польши есть возможность оказать в этом вопросе помощь Украине. Он подчеркнул, что Варшава может поучаствовать в перевозке украинских граждан из Польши.

В сентябре 2023-го года польская газета Rzeczpospolita сообщила, что Польша начала рассматривать иски о выдаче Киеву покинувших после 24 февраля мужчин. Газета отмечала, что Варшава выдала Киеву граждан, которые нелегально занимались на территории республики переправкой мигрантов в Европу.

23 апреля украинское госпредприятие «Документ», которое занимается изготовлением паспортов, заявило о приостановке оформления документов заграницей. Из-за этого в Варшаве порядка 300 украинских граждан блокировали паспортный стол, так как не смогли забрать свои готовые паспорта.

Ужесточение политики Украины в вопросе выдачи украинских документов произошло из-за нового законопроекта о мобилизации. Одним из основных нововведений этого проекта является выдача повесток в онлайн-формате.

Ранее мы сообщали, что замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал законными целями для РФ ядерные объекты НАТО на польской территории.