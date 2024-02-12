Египет напрягся: Армия Израиля нанесла удары по кварталу Рафаха на юге Газы

Израильская армия (ЦАХАЛ) начала наносить удары по городе Рафах на юге сектора Газа, сообщается в аккаунте ведомства в соцсетях.

Отмечается, что первые удары военных были по якобы террористическим объектам палестинского движения сопротивления ХАМАС в квартале Аш-Шабура.

«ЦАХАЛ нанес серию ударов по террористическим объектам в районе квартала Аш-Шабура на юге сектора Газа», - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Как передает телеканал Al Jazeera, в результате бомбардировки 11 человек были убиты. Кроме того, в Рафахе повреждены две мечети.

Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галлант заявил, что следующей целью военных в секторе Газа станет город Рафах на границе палестинского анклава и соседнего и Египта. В ответ на это, как пишет Jerusalem Post, официальный Каир пригрозил разорвать мирные Кемп-Девидские соглашения в Тель-Авивом.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».