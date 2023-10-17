«Все это приведет к третьей мировой войне»: почему ООН отклонила резолюцию РФ по миру на Ближнем Востоке

Политолог Александр Андрианов прокомментировал ситуацию, отметив, что нет ничего удивительного в том, что резолюция не смогла набрать необходимые 9 голосов.

«Большинство международных организаций давно пляшут под дудку США, которым вооруженные конфликты только на руку. Чем их больше, тем лучше себя чувствует американская экономика. ВПК страны огромен, в нем задействованы более 3 млн человек. Доходы в бюджет он приносит ощутимые. Более того — способствует росту остальных отраслей производства. Эта машина должна работать бесперебойно, и неважно, кому она поставляет вооружение — Украине, Израилю или любой другой стране», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Израилю, добавил эксперт, понадобится много оружия. А еще деньги, потому что война — удовольствие дорогое, и Вашингтон их с радостью предоставит. Разумеется, под хорошие проценты. При этом нет никаких гарантий, что при занятии сектора Газа Израиль гарантирует свою безопасность. Насилие порождает насилие. На смену уничтоженным боевикам придут их дети и внуки, которые будут жаждать мести, добавил эксперт.

«Россия традиционно выступает за мир, потому что понимает, во что может вылиться противостояние Израиля и арабского мира. К нему могут подключиться Иран, Катар, Ливан и ряд других стран. Все это приведет не только к жертвам, но и к третьей мировой войне. Но даже если эскалации удастся избежать, деятельность террористических групп однозначно усилится. Первый инцидент уже случился — в Бельгии убиты два болельщика сборной Швеции», — напомнил Андрианов.

По мнению политолога, ООН не станет прислушиваться к голосу разума, так как на кону большие деньги. К тому же, Россия для Запада — крайне раздражающий фактор, мешающий его странам осуществлять геополитические амбиции. Поэтому ее позиция априори считается неверной.

Ранее выяснилось, на каких условиях Израиль и ХАМАС заключат мир.