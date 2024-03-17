Армия России освободила населенный пункт Мирное под Запорожьем

Российские войска продолжают серию успешных наступательных действий в Запорожской области. По информации Минобороны РФ, в воскресенье, 17 марта, освобожден населенный пункт Мирное.

В свежей сводке российского оборонного ведомства уточняется, что вражеские войска продолжают отступать под натиском российских бойцов.

«На Южно-Донецком направлении в результате успешных наступательных действий освобожден населенный пункт Мирное Запорожской области», — сообщили в ведомстве.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее мы сообщали, что в результате вражеского обстрела Белгорода в воскресенье, 17 марта, погибла девочка, ее отец получил ранения и был госпитализирован.