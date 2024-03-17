Baza: в Белгороде из-за утренней атаки ВСУ погиб ребенок

ВСУ рано утром в воскресенье, 17 марта, вновь атаковали российский Белгород с воздуха. Как передает Baza, один из снарядов угодил в частный дом на Зареченской улице, начался пожар.

В результате произошедшего погиб ребенок. Еще один мужчина получил ранения и был госпитализирован.

«По предварительным данным, ребенок погиб в результате попадания снаряда в частный дом на Зареченской улице в Белгороде», — приводится в публикации.

Отмечается, что 44-летний местный житель доставлен в больницу с травмой головы и сильными ожогами. Сейчас за его жизнь борются медики. Возраст погибшего ребенка не уточняется. Официальной информации по данным фактам пока нет.

Ранее мы писали, что российские системы ПВО ликвидировали за ночь над территорией страны порядка 35 беспилотников ВСУ. А мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО уничтожила 2 украинских БПЛА над Домодедово в Московской области.