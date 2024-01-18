Армия России освободила населенный пункт Веселое в ДНР

Российские военные взяли под полный контроль село Веселое в Донецкой народной республике. Ранее там дислоцировались ВСУ, приводится в сводке о ходе спецоперации Минобороны РФ.

Также сообщается, что российские артиллерия и авиация нанесли серию результативных ударов в районе Клещеевки и Андреевки по 22-й, 42-й, 93-й механизированным бригадам ВСУ, нанеся врагу ощутимый урон в живой силе и технике.

«В результате успешных активных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики», — приводится в публикации.

Ранее стало известно, что ВСУ, после непрекращающихся российских ракетных ударов, готовятся к сдаче Харькова. В Киев из города потянулись косяки элитных авто.