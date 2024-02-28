Армия России подошла вплотную к Гуляйполю в Запорожской области — СМИ

По сообщениям российских военкоров с передовой на Запорожском направлении, наблюдается внушительное продвижении ВС РФ в районе города Гуляйполе.

Отмечается, за минувшие сутки российские подразделения взяли полностью дачи, расположенные севернее Марфополя. До самого Гуляйполя остаются считанные километры.

Изменения фиксируются и на Донецком направлении. В населенном пункте Орловка под Авдеевкой из-за постоянных ударов российской артиллерии и авиации части ВСУ оттягиваются с окраин села.

Напомним, Авдеевка была освобождена российской армией 17 февраля. Ранее российский военкор Александр Сладков сообщил о следующих крупных целях ВС РФ после взятия Авдеевки.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.