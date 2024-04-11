Армия России взрывает Харьков, под Киевом истерично работает дырявая украинская ПВО

В Харькове под утро четверга, 11 апреля, очень громко. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, в городе раздаются сильные взрывы.

Местные жители сообщают в пабликах о повреждении ряда объектов критической инфраструктуры. А пострадавших информации не приводится.

«В городе раздаются взрывы», — написал Терехов в своем аккаунте в соцсетях.

Сильно неспокойно и в Киевской области. Как сообщили в областной военной администрации, в регионе работает система ПВО. Правда, о поражении российских беспилотников и ракет информации нет. Это и не удивительно, зная довольно низкую меткость украинской противоракетной обороны.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ране мы сообщали, что в небо были подняты сразу девять российских стратегических бомбардировщиков Ту-95. После чего на практически всей территорией Украины была объявлена воздушная тревога.