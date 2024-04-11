Сразу девять российских Ту-95МС в небе: по всей Украине ревет воздушная тревога

На всей территории Украины, включая Киев, объявлена воздушная тревога, следует из опубликованных онлайн-данных местного Минцифры.

Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на командование ВСУ, в ближайшее время ожидается массированная атака со стороны ВС РФ.

По информации украинского командования, в небе уже находятся девять российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС.

В российском Минобороны данную информацию не подтвердили пока.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.