Астроном рассказал, когда в России можно увидеть Луну Охотника

Октябрьское полнолуние, которое называют Луной Охотника, наступит 26 октября. При благоприятной погоде Луну можно будет наблюдать в течение трех дней — с 25 по 27 октября. Об этом РИА Новости рассказал руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков.

Точная полная фаза начнется 26 октября в 07:12 по московскому времени. В Сибири это произойдет в 11:12. При этом ждать конкретного момента необязательно: спутник Земли будет выглядеть практически полностью освещенным и в соседние дни.

Название «Луна Охотника» пришло из традиционного календаря сезонных работ в Северном полушарии. Так называют первое полнолуние после Урожайной Луны — ближайшего к осеннему равноденствию полнолуния. В этот раз Луна будет находиться в созвездии Овна. Чтобы увидеть ее, не нужны телескоп или бинокль.

Если хочется рассмотреть лунные кратеры и рельеф поверхности, лучше воспользоваться биноклем и выбрать время не в самую полную фазу. По словам астронома, у границы света и тени на Луне образуются длинные тени, благодаря которым детали поверхности заметнее.

28 октября спутник пройдет перигей — ближайшую к Земле точку своей орбиты. Однако это само по себе не означает, что полнолуние будет суперлунием: для такого названия учитывают расстояние до Земли именно в момент полной фазы.

Главным условием наблюдений останется погода. Искать специальную площадку за городом необязательно: Луна достаточно яркая, чтобы ее было видно и в условиях городской засветки. Важно лишь выбрать место с открытым обзором неба, где здания и яркие фонари не мешают смотреть вверх.

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