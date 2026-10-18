Кардиолог рассказал, почему после диагноза ишемической болезни важно бросить курить

Отказ от курения способен вдвое снизить риск инфаркта у людей с ишемической болезнью сердца. Об этом РИА Новости сообщил кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Алексей Утин. По его словам, такой результат подтверждают данные международного исследования CLARIFY, в рамках которого наблюдали за пациентами со стабильной формой заболевания.

Врач подчеркнул, что положительный эффект возможен независимо от того, когда человек решил отказаться от сигарет. Однако особенно важным может стать первый год после постановки диагноза: именно в этот период многие пациенты находят силы бросить курить.

Утин также обратил внимание на то, что вред от курения накапливается со временем. По его словам, каждый дополнительный год с сигаретами повышает риск сердечно-сосудистых проблем примерно на 8%. Поэтому отказ от вредной привычки лучше не откладывать: чем раньше человек перестанет курить, тем меньше вероятность осложнений.

Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из важных проблем здравоохранения. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что с 2000 года смертность от таких заболеваний в стране снизилась почти на 34%.

Отказ от курения — один из факторов, который помогает снизить сердечно-сосудистые риски. При этом людям с диагностированной ишемической болезнью сердца важно соблюдать рекомендации лечащего врача и не ограничиваться только изменением одной привычки.

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