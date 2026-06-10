Атака БПЛА на регионы России 10 июня 2026: пожар в Ростовской области, повреждение панорамы в Севастополе

В ночь на 10 июня 2026 года несколько регионов России подверглись массированным атакам украинских беспилотников. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Ростовской области, где из-за падения обломков дронов загорелась емкость с топливом, а также в Севастополе, где беспилотник повредил здание знаменитой панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Об этом сообщили главы регионов в своих официальных каналах.

Ростовская область: десятки дронов, пожар и эвакуация

В Ростовской области атаке подверглись Миллеровский, Верхнедонской, Чертковский и Шолоховский районы. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что в ходе отражения воздушной атаки силами ПВО было уничтожено более десяти БПЛА.

Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Миллеровском районе. По словам губернатора, после падения обломков беспилотника на территории гражданского объекта произошло возгорание емкости с топливом. В связи с пожаром были эвакуированы жители частных домов и подопечные местного дома престарелых. Информации о пострадавших не поступало. Слюсарь отметил, что беспилотная опасность на территории Ростовской области сохраняется, а на месте ЧП продолжают работать экстренные службы.

Севастополь: дрон повредил здание панорамы «Оборона Севастополя»

Украинские беспилотники фиксировали в небе над Севастополем в течение всей ночи. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что один из дронов повредил здание музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» — после удара загорелась крыша. Глава города подчеркнул, что это здание является символом стойкости, отметив, что оно неоднократно подвергалось ударам во времена Великой Отечественной войны, становясь целью для немецкой авиации.

По словам Развожаева, военные и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку ВСУ на город. На месте работают сотрудники МЧС и спасатели. О пострадавших не сообщается.

Другие регионы: угроза в центре страны

В ночь на 10 июня системы ПВО продолжили работу и в других регионах. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице было уничтожено не менее десяти украинских беспилотников, к утру 10 июня общее число сбитых дронов, летевших на Москву, достигло 36. Кроме того, режим ракетной опасности объявлялся на территории Липецкой, Белгородской и Воронежской областей, а также в Самарской, Пензенской и Оренбургской областях, в Татарстане и Чувашии. В Воронежской области губернатор Александр Гусев призвал жителей немедленно укрыться в помещениях из-за сработавших систем оповещения.

Сводка Министерства обороны РФ

По официальным данным ведомства, за прошедшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено свыше десяти украинских беспилотных летательных аппаратов только на подступах к Москве. В целом атакам подверглись Белгородская, Брянская, Курская, Орловская, Рязанская, Калужская, Тульская области, Краснодарский край, Республика Крым, а также Московская область. Ранее Минобороны сообщало о 95 уничтоженных дронах за аналогичный период 8–9 июня.