Аттракционы в Подмосковье проверили на наличие нарушений
Фото: [Пресс-служба Минэкологии МО]
На прошлой неделе инспекторы Гостехнадзора Министерства экологии и природопользования Московской области проверили на работу девяти аттракционов, расположенных в городских округах Волоколамский, Шаховская и других. Нарушения в их эксплуатации выявлены не были, сообщили в пресс-службе министерства.
«Зима закончилась, однако снег еще не сошел, поэтому зимние аттракционы еще продолжают функционировать. Кроме того, владельцы уличных технических развлекательных средств уже готовят их к предстоящему сезону эксплуатации, поэтому работы у специалистов Гостехнадзора Минэкологии весной много», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
В ведомстве уточнили, что вскоре в регионе прекратится работа зимних горок и тюбинговых трасс. С приходом подходящих погодных условий на территории Подмосковья заработают карусели и ракушки. Специалисты также проверят их готовность к предстоящему летнему сезону эксплуатации.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.