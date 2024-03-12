Аттракционы в Подмосковье проверили на наличие нарушений

На прошлой неделе инспекторы Гостехнадзора Министерства экологии и природопользования Московской области проверили на работу девяти аттракционов, расположенных в городских округах Волоколамский, Шаховская и других. Нарушения в их эксплуатации выявлены не были, сообщили в пресс-службе министерства.