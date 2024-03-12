Аварийное здание бывшего детского сада снесли в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Мособлархитектуры]
В рабочем поселке Малаховка городского округа Люберцы снесли аварийное здание бывшего детского сада, снос объекта провели в рамках работы по ликвидации недостроенных, самовольных и аварийных объектов на территории региона. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Двухэтажное деревянное здание бывшего детского сада общей площадью порядка 400 квадратных метров располагалось в непосредственной близости от существующей жилой застройки, продолжительное время не использовалось и находилось в заброшенном состоянии. <…> Демонтаж был выполнен в 2023 году, на сегодняшний день работы по сносу объекта полностью завершены, территория свободна от аварийной постройки, строительный мусор утилизирован», — сообщил министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
В комитете уточнили, что решение о дальнейшем использовании освобожденного участка пока не принято. В общей сложности на территории округа выявили 235 объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий. Почти половину из них уже снесли, достроили или приведено в соответствие.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.