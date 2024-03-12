Аварийное здание бывшего детского сада снесли в Подмосковье

«Двухэтажное деревянное здание бывшего детского сада общей площадью порядка 400 квадратных метров располагалось в непосредственной близости от существующей жилой застройки, продолжительное время не использовалось и находилось в заброшенном состоянии. <…> Демонтаж был выполнен в 2023 году, на сегодняшний день работы по сносу объекта полностью завершены, территория свободна от аварийной постройки, строительный мусор утилизирован», — сообщил министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.