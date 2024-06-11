Аварийное здание бывшей офицерской столовой ликвидировали в подмосковном Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск на улице Военный городок снесли аварийное здание бывшей офицерской столовой площадью около 500 квадратных метров, мероприятие провели в рамках работы по ликвидации недостроев, самостроев и аварийных зданий в Подмосковье. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.