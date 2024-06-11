Аварийное здание бывшей офицерской столовой ликвидировали в подмосковном Солнечногорске
Фото: [Пресс-служба Мособлархитектуры]
В городском округе Солнечногорск на улице Военный городок снесли аварийное здание бывшей офицерской столовой площадью около 500 квадратных метров, мероприятие провели в рамках работы по ликвидации недостроев, самостроев и аварийных зданий в Подмосковье. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.
«На портал «Добродел» поступали жалобы жителей с просьбой принять меры для обеспечения безопасности населения. В результате проведенной работы администрацией городского округа Солнечногорск было принято решение о включении объекта в перечень для ликвидации с последующим демонтажем», — рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Рабочим вскоре предстоит благоустроить освободившуюся территорию. В общей сложности на территории муниципалитета выявили 376 объектов незавершенного строительства, 234 из них уже снесли, достроили или привели в соответствие.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.