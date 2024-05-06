Аварийное здание деревенского клуба ликвидировали в Клину

В деревне Михайловское городского округа Клин в рамках работы по ликвидации недостроев, самостроев и аварийных объектов снесли здание бывшего деревенского клуба, которое находилось в аварийном состоянии и портило облик территории. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

В здании был один этаж, его площадь составляла около 180 квадратных метров. Объект не использовался на протяжении длительного времени, поэтому пришел в непригодное состояние. В связи с этим администрация округа приняла решение о демонтаже строения. Работы уже завершены, решение о дальнейшем использовании участка пока не принято. В комитете уточнили, что в общей сложности в Клину было выявлено 236 объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий. 70% из них уже достроили, снесли или привели в соответствие.

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