Аварийный многоквартирный дом снесли в Клину

В поселке Туркмен в городском округе Клин снесли аварийный многоквартирный жилой дом № 82 на улице Центральной, работу провели в рамках мероприятия по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Подмосковья. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Дом был обследован, по результатам технического состояния строительных конструкций признан аварийным и включен в муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016–2021 гг.». После расселения жильцов было принято решение о демонтаже строения. Весной этого года объект был ликвидирован, в настоящее время участок свободен от постройки, территория расчищена от строительного мусора», — рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Он уточнил, что дом площадью около 400 квадратных метров был построен в 1958 году. Решение о том, как будут использовать освобожденный участок, пока не принято. В комитете добавили, что в общей сложности в Клину выявили 234 объекта незавершенного строительства. На данный момент снесено, достроено и приведено в соответствие 158 из них.

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