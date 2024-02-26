Авиалайнеру пришлось сделать посадку в Благовещенске из-за внезапного ухудшения здоровья пассажирки

Перелет по маршруту Владивосток-Новосибирск был прерван чрезвычайным происшествием. Одной из женщин на борту стало плохо, и экипаж принял решение о приземлении в промежуточном аэропорту. Об этом сообщил ТАСС .

Рейс, который выполняла авиакомпания S7, летел из Владивостока в Сибирь. Одной из пассажирок на борту внезапно стало плохо. Командир экипажа принял решение – экстренно садиться в Благовещенске.

«Сегодня в 08:20 к нам приземлился этот борт. Пассажира увезли медики», - указали по этому поводу в благовещенском аэропорту.

После этого самолету пришлось немного задержаться на земле для дополнительной заправки. После этого воздушный лайнер вылетел в Новосибирск.

Ранее ЧП произошло в воздушном судне, которое двигалось по маршруту Москва-Бангкок. Один из пассажиров злоупотребил алкоголем и стал агрессивно себя вести. Его пришлось успокаивать и даже надеть на него пластиковые наручники.