Пьяный пассажир устроил дебош на борту российского самолета, летевшего в Бангкок

Пассажир самолета, который выполнял рейс Москва – Бангкок, прямо в полете устроил дебош. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что причиной агрессивного поведения стало чрезмерное злоупотребление алкоголем.

Добавляется, что пассажир не реагировал на требования бортпроводников, в результате на него были надеты пластмассовые наручники.

Отмечается, что в салоне лайнера находились еще 350 человек. После приземления он был передан правоохранительным органам.