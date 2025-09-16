Авиаперевозки между Москвой и Санкт-Петербургом потеряли популярность

Опасения, связанные с атаками дронов, повлияли на выбор маршрута путешественников внутри России, что привело к снижению популярности поездок из Москвы в Санкт-Петербург в 2025 году. Об этом информировала Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Зафиксировано уменьшение числа пассажиров на 19%, использующих программу «Шаттл» для перелетов между двумя крупнейшими городами. Данная программа обеспечивает более 80% воздушных перевозок на этом направлении.

Основным фактором снижения интереса к этим рейсам стали систематические ограничения работы аэропортов. В частности, аэропорты Внуково, Шереметьево и Пулково были вынуждены приостанавливать свою деятельность не менее 30 раз за летний период.

Если в 2024 году среднемесячный пассажиропоток «Шаттла» составлял 330 тыс. человек, а общее количество перевезенных пассажиров за лето превысило миллион, то в текущем году за аналогичный период этот показатель составил всего 837 тыс.

