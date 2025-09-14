У пассажирского самолета во Внуково загорелся двигатель при взлете

В московском аэропорту Внуково произошло чрезвычайное происшествие (ЧП) с пассажирским самолетом египетской авиакомпании Nesma Airlines, передает SHOT. При взлете ночного рейса, следовавшего в египетский курортный город Хургада, у воздушного судна загорелся двигатель.

Пилот лайнера своевременно обнаружил проблему во время набора высоты и принял решение о возвращении в аэропорт вылета. Экипаж успешно посадил самолет, используя только один работающий двигатель.

Благодаря профессионализму пилотов и слаженным действиям всех служб удалось избежать катастрофы.

После посадки всех пассажиров благополучно эвакуировали из самолета и разместили в терминале аэропорта. Спустя сутки авиакомпания предоставила резервный воздушный борт, на котором пассажиры смогли вылететь в пункт назначения.

Представители авиакомпании изначально предложили пострадавшим пассажирам размещение в отеле, однако позднее это решение было изменено. Вместо этого пассажиры получили ваучеры на питание номиналом 650 руб.

Ранее сообщалось, что в Аргентине на взлетно-посадочной полосе разбился самолет.