Авиарейс из Дубая в Москву развернули из-за заболевшей пассажирки

Авиакомпания «Уральские авиалинии» вчера совершала регулярный авиарейс по маршруту Дубай-Москва. Командир воздушного судна отдал приказ на возвращение в точку вылета из-за того, что женщине, которая летела на борту, стало плохо. Об этом сообщило РИА Новости .

Одной из пассажирок внезапно стало плохо во время полета. Командир экипажа принял решение вернуться назад в Дубай, чтобы сдать женщину в руки медиков.

«Женщину сняли с рейса для оказания неотложной медицинской помощи», - указали по этому поводу в пресс-службе авиакомпании.

После этого воздушное судно ожидало в дубайском аэропорту своей очереди на новый вылет. В итоге рейс прибыл в Домодедово с большим опозданием. Самолет приземлился в авиагавани только в шестом часу утра.

Ранее Росавиация отрапортовала, что на протяжении 2023 года снизилось количество различных происшествий в воздухе. За 11 месяцев их произошло всего 670, что на 1,3% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.