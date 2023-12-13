«На самом деле, все в пределах нормы»: авиаэксперт прокомментировал 670 ЧП с российскими самолетами

Росавиация заявила о снижении в 2023 году числа авиационных происшествий на 1,3% — до 670 случаев за 11 месяцев. Об этом сообщила пресс-служба федерального агентства. Тем не менее за две первые недели декабря зафиксировано уже 15 ЧП. Все они завершились без жертв.

Новости настораживают профильных экспертов. Особенно на фоне дефицита импортных запчастей и отказа некоторых авиакомпаний от рейсов на ближние расстояния. Так, например, S7 не будет летать в Нижний Новгород с середины января — по данным СМИ, причиной этого стали сложности в обслуживании Airbus A320/А321neo.

Стоит ли бояться летать на российских бортах и что нужно сделать для того, чтобы проблем в авиаотрасли не было в будущем — в материале «Подмосковья сегодня».

Виновата зима

«Не думаю, что нужно бояться летать на российских самолетах. Просто в какой-то временной период вообще не было ни одного авипроисшествия. А сейчас так получилось, что они локализовались», — прокомментировал ситуацию интернет-изданию «Подмосковье сегодня» Руслан Гусаров, эксперт авиационной отрасли, главный редактор портала Avia.ru Network.

Гусаров отметил, что резкий рост числа ЧП с самолетами может быть связан с погодными условиями, так как зима — сложный период для авиации. Наблюдаются резкие температурные перепады, изменения погоды, сильный ветер и снежные заносы.

«Самое главное, что во всех этих событиях нет ни одного повторяющегося эпизода. Если бы это были одинаковые поломки, тогда бы все указывало на системную проблему», — подчеркнул эксперт.

Фото: [ Павел Львов/РИА Новости ]

Отказал двигатель, сломалось шасси

Все авиапроисшествия за декабрь 2023 года удивляют разнообразием причин сбоев. Вот их список:

12 декабря Boeing «Аэрофлота» рейса Красноярск — Пхукет 13 часов не смог вылететь из аэропорта с 387 пассажирами

В этот же день рейс Utair Москва — Ханты-Мансийск с радиоактивными препаратами и 104 пассажирами сел во Внуково из-за неисправности шасси

Тогда же Ан-24, летевший в Бодайбо, вернулся в Иркутск. У самолета отключился показатель скорости

10 декабря Superjet SSJ-100 «Ираэро» вернулся в аэропорт из-за невозможности убрать шасси

8 декабря Airbus А319-111 «Россия» совершил аварийную посадку в Минеральных Водах из-за разгерметизации салона

Утром того же дня Boeing-737 S7 вернулся в аэропорт из-за помпажа двигателей

7 декабря загорелся двигатель грузового Ту-204 «Авиастара-ТУ»

6 декабря произошло возгорание из-за замыкания на борту Boeing-777 «Аэрофлота»

5 декабря у Ан-12 отказала система управления руля, также еще один самолет во время рейса из Москвы в Казань совершил аварийную посадку из-за отказа управления системы стабилизации

2 декабря Airbus А321 «Аэрофлота» аварийно сел в Шереметьево из-за отказа левого двигателя

Тогда же в Тюмени по технической причине совершил посадку Superjet 100 «Ямала»

1 декабря Airbus A321 «Аэрофлота» приземлился в Пулково из-за проблемы системы кондиционирования

Параллельный импорт работает

«С февраля 2022 года говорят о проблемах с техобслуживанием, на самом деле, просто усложнился путь запчастей. Параллельный импорт работает. В авиации система построена так, что если запчастей нет или детали вовремя не заменены, то самолету просто запретят вылетать», — объяснил Гусаров.

Он добавил, что отказ S7 от полетов на ближние расстояния связан с тем, что в авиакомпании использовалась конкретная новая модель лайнера, у которой действительно есть сложности с поступлением деталей.

«Эту часть авиапарка сейчас, как говорится, берегут, чтобы в летний период, когда туристический сезон начнется, самолеты могли задействовать», — продолжил авиаэксперт.

Он подчеркнул, что по результатам 2023 года российская гражданская авиация перевезла на 10 миллионов пассажиров больше, чем в 2022 году. По его мнению, при существовании реальных проблем с запчастями таких показателей достичь было бы невозможно.

Фото: [ Кирилл Каллиников/РИА Новости ]

«Значит, самолеты были, и они были исправны. У нас есть Росавиация, Роспроизводство, транспортная прокуратура. Каждый месяц проверки приходят в авиакомпаниях. Все жестко контролируется. И летать на самолетах, которые не соответствуют нормам летной годности, никто не позволит», — уверен специалист.

Новых машин нет

Тем не менее Гусаров согласился признать, что обещанное промышленное производство отечественных бортов, о котором так много говорили в начале этого года, так и не началось.

«Ну и что? Да, мы не начали строить самолеты массово, но мы же летаем, самолеты-то у нас есть, все системы в них многократно резервируются», — заявил он.

Авиаэксперт посоветовал не обращать внимание на тревожные новости.

«670 инцидентов в год. Это, получается, по два в день. На самом деле, все в пределах нормы. Просто раньше на это не обращали внимания, а сейчас пишут каждый день. Лучше бы чаще напоминали о том, что авиация до сих пор остается самым безопасным видом транспорта», — заключил специалист.

Ранее мы писали, почему в Европе перестали летать самолеты.