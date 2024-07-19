Австралийский спортсмен Доусон пожертвовал пальцем ради участия в Олимпиаде

Игрок сборной Австралии по хоккею на траве Мэтт Доусон решился ампутировать палец, лишь бы принять участие в Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщило издание 7News.

До этого команда, в которой играет Доусон, взяла второе место на Олимпиаде в Токио. Теперь же он, перед самой Олимпиадой, умудрился получить травму. Он сломал безымянный палец на правой руке. Перелом явно не успевал зажить до начала игр, поэтому атлет должен был быть отстраненным от участия в состязаниях. В связи с этим он решился на крайнюю меру в виде ампутации пальца.

«У меня было мало времени, чтобы принять решение. Но теперь я смогу не только сыграть в Париже, но и полноценно жить дальше», - указал сам игрок.

Ранее сообщалось, что велогонщик из России Александр Власов отказался ехать на игры в Париже в нейтральном статусе. Он счел для себя неприемлемым такой вариант.