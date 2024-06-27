Велогонщик Власов не поедет на Олимпиаду в Париж в нейтральном статусе

Российский велогонщик Александр Власов отказался принять участие в предстоящих в Париже Олимпийских играх. Об этом говорится на официальном сайте Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

Ранее Власов получил приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК). По правилам организации, принять участие турниры могут спортсмены из России и Белоруссии, но в нейтральном статусе.

Сборные России и Белоруссии отстранили от участия в международных турнирах в 2022-м году после начала специальной военной операции на Украине. Ранее МОК спустя два года отстранения спортсменов из республики и РФ сообщил о правилах выступления на ОИ-2024. Они включают в себя отсутствие команд России и Белоруссии в командных видах спорта, а также индивидуальные выступления спортсменов в нейтральном статусе, то есть без флага их государства и гимна.

В четверг, 27 июня, на сайте МОК появились новые списки российских и белорусских спортсменов, которые смогут выступить на турнире. Среди принявших приглашения оказались велогонщицы Тамара Дронова и Алена Иванченко. Вместо Власова на Олимпиаду может поехать Глеб Сырица.

Ранее мы сообщали, что МОК лишил Великобританию серебряной медали велогонщика Ллойда Гильдебранда и отдал предпочтение Франции.