Автобусы до храмов и купелей в Подмосковье в Крещение будут ходить до трех часов ночи

В ночь с 18 на 19 января будет продлен график работы подмосковных автобусов, следующих до храмов и купелей, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что до 227 мест купания будут курсировать 325 маршрутов. Например, до источника «Гремячий ключ» в Сергиевом Посаде можно будет доехать на 29-м автобусе, а до источника «Белый колодец» в Зарайске — на 52-м. Полный список маршрутов доступен по ссылке.

Работа части автобусов в Крещение будет продлена до трех часов ночи, подчеркнул министр транспорта Московской области Алексей Гержик.

«Это позволит обеспечить комфортный проезд для жителей и гостей региона. <…> В транспортном обслуживании будет задействовано более 1,8 тысячи автобусов. Интервал движения между рейсами составит двадцать минут», — отметил глава областного Минтранса.

Во всех автобусах, которые будут задействованы в перевозках в Крещенскую ночь, будет проведен предрейсовый контроль технического состояния.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркивал, что связанные с Крещением мероприятия стали доброй традицией.