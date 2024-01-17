Губернатор Подмосковья: мероприятия, связанные с Крещением, стали доброй русской традицией, которую мы сопровождаем

В Московской области активно ведется подготовка мест для Крещенских купаний. Подробно на теме подготовки к празднику остановился губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе традиционного совещания с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов.

«18 числа, как вы знаете, в Подмосковье всегда большие мероприятия, связанные с Крещением. Это добрая русская традиция, которую мы традиционно сопровождаем. Так будет и в этот раз», — сообщил Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья отметил, что все точки купания будут оснащены всем необходимым. Особенное внимание профильные службы уделят организации безопасности в местах крещенских купаний.

Напомним, всего в Подмосковье в этом году подготовили 227 площадок с соблюдением всех мер безопасности. Места купания оборудуют комфортными подходами и спусками в воду, навигацией, туалетами, теплыми раздевалками, а также парковочными местами. Также будут предусмотрены теплые зоны с горячими напитками.

Ранее Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.