Автобусы Мострансавто бесплатно перевезут гостей фестиваля «Лето. Музыка. Музей» в Подмосковье

Автобусы АО «Мострансавто» начали бесплатно перевозить гостей и участников седьмого Музыкального фестиваля на открытом воздухе «Лето. Музыка. Музей», который проходит в Истре. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Для комфортного и быстрого проезда шаттлы курсируют от ж/д станций Истра и Новоиерусалимская до площадки музыкального фестиваля в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» и в обратном направлении», — говорится в сообщении.

Автобусы будут курсировать по будням с 17:30 до 23:30, а также в выходные дни с 15:00 до 22:00 часов. В ведомстве подчеркнули, что перед поездками водителям провели инструктаж, направленный на соблюдение правил дорожного движения и культуры обслуживания пассажиров. Напомним, что в 2024 году фестиваль посвящен «Русским сезонам» импресарио Сергея Дягилева. Он завершится в это воскресенье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.