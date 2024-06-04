Автобусы с баннерами «Лето в Подмосковье» вышли на маршруты Мострансавто

На маршруты АО «Мострансавто» вышли первые три автобуса, украшенные баннерами «Лето в Подмосковье», их запустили, чтобы популяризировать летних отдых и туристические места в регионе. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что автобусы с баннерами курсируют на маршруте № 436 «Дом Правительства Московской области — Москва (м. Тушинская)». В общей сложности в рейсах планируют задействовать 60 таких транспортных средств большого класса. На баннерах размещен QR-код, который ведет на страницу туристического портала «Путеводитель по Подмосковью». Там жители и гости региона могут найти маршруты по интересным местам региона, ознакомиться с программой летних мероприятий и туристическими жемчужинами региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.