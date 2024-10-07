Автоэксперт Сажин назвал штрафы, которые станут приходить водителям без ОСАГО

С 1 марта 2025 года в нашей стране стартует годовой эксперимент по проверке наличия полиса ОСАГО посредством дорожных камер. Так, водителям, зафиксированным без страховки, будут отправляться предупреждения через «Госуслуги», пока без штрафов. По словам автоэксперта Владимира Сажина, данный закон пока станет работать в тестовом режиме. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что это сделано для исключения всех шероховатостей. Так, сначала камера фотографирует все автомобили, проезжающие в ее поле зрения, после чего данные сравниваются с базой и всем, кто отличился.

По мнению автоэксперта, если эта тема зайдет и ГАИ начнут штрафовать за отсутствие полиса ОСАГО, то число полисов должно сократиться в разы. Поэтому необходимо увеличить штрафы за езду без полиса ОСАГО до стоимости самого полиса, чтобы изначально не было выгодно ездить без полиса ОСАГО. В подобных случаях водители начнут задумываться, следует ли им ездить без полиса или лучше взять полис пару дней, если автомобиль используется нерегулярно.

Ранее автоэксперт Андрей Трой заявил, что механизм проверки наличия ОСАГО по камерам не решит проблему.