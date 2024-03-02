Автоледи на Lexus зазевалась за рулем и протаранила кучу машин в Петербурге

Как передает RT, по-началу информация об инциденте поступила от одного из очевидцев ДТП, сообщившего в полицию, что виновник автоаварии с участием около пяти машин скрылся с места происшествия.

Позднее выяснилось, что управлявшая черным Lexus девушка не справилась с управлением на одной из магистралей в Санкт-Петербурге, врезавшись сразу в несколько проезжавших рядом автомобилей. На место сразу выехали полицейские.

«По прибытии полицейских на место происшествия информация о скрывшейся с места ДТП женщине-водителе не подтвердилась. На месте происшествия сотрудниками ГИБДД была обнаружена 41-летняя владелица», — говорится в сообщении правоохранителей.

По предварительной информации, виновница ДТП была трезва. Полицейским девушка призналась, что она просто проявила невнимательность на дороге и не справилась с управлением.

Ранее стало известно, что три человека стали жертвами ДТП с четырьмя машинами на трассе в Кашире.