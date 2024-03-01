Три человека стали жертвами ДТП с четырьмя машинами на трассе в Кашире

Смертельное ДТП произошло сегодня утром на автодороге «Каспий» в подмосковной Кашире, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Авария случилась на сто двадцать первом километре трассы, уточнили в ведомстве. По предварительным данным, иномарка столкнулась с тремя другими легковыми машинами.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что на трассе под Дмитровом случилась массовая авария.