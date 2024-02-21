Автоматическое продление: в Подмосковье упростили порядок получения жилищной субсидии

Так, теперь если при подаче заявления на регпортале дать согласие на обработку персональных данных, то в следующем периоде субсидия будет продлена в автоматическом режиме.

Это позволит избежать лишней бумажной волокиты, подчеркнула министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

«Потребуется только лишь проверить данные и подписать заявление, которое придет в личном кабинете. В регионе на эту меру поддержки предусмотрено свыше двух миллиардов рублей, а получателей порядка ста тридцати трех тысяч», — указала она.

В областном Минсоцразвиития напомнили, что субсидия предоставляется из расчета площади жилого помещения и расходов ЖКУ получателей, если они не превышают 22 процента от общего дохода семьи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в августе в Люберцах запустят новый водовод, который обеспечит чистой питьевой водой свыше шестидесяти тысяч жителей.