Автомобили с искусственным интеллектом зафиксировали двенадцать тысяч нарушений в содержании территорий Подмосковья

«Только за прошлую неделю удалось «обкатать» 26 городских округов и выявить более 3,7 тысячи недочетов. Большая их часть попала в объективы умных камер в Люберцах — 430, в Подольске — 417 и в Кашире — 416», — сообщила глава ведомства Светлана Аипова.