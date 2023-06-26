Автомобили с искусственным интеллектом зафиксировали двенадцать тысяч нарушений в содержании территорий Подмосковья
Фото: [Пресс-служба ГУСТ МО]
Шесть мобильных комплексов, которые оснащены нейросетевыми камерами, могли выявить более 12 тысяч нарушений в сфере содержания территорий горокругов Подмосковья, сообщили в областном ГУСТ.
«Только за прошлую неделю удалось «обкатать» 26 городских округов и выявить более 3,7 тысячи недочетов. Большая их часть попала в объективы умных камер в Люберцах — 430, в Подольске — 417 и в Кашире — 416», — сообщила глава ведомства Светлана Аипова.
По словам министра, среди замечаний оказались нарушения дорожной разметки, повреждения асфальта, замеченные во дворах и внутридворовых пространствах, грязные опоры освещения, переполненные мусорные контейнеры и вандальные надписи на фасадах зданий.
Напомним, что ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье запланирована большая работа по газовой безопасности.