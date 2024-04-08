Автомобилистам Подмосковья рассказали о дорожной обстановке утром в понедельник

Этим утром на дорогах Подмосковья зафиксировано свыше 780 тысяч автомобилей, загруженность дорог оценивается в три балла.

В настоящее время основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Пятницком, Калужском, Киевском, Варшавском, Можайском, Щелковском, Осташковском и Носовихинском шоссе в сторону столицы.

Также заторы есть на трассах «Беларусь», «Крым», «Волга», «Дон» и «Холмогоры».

Автомобилистов призвали не совершать резких маневров, быть предельно внимательными и соблюдать дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на дорогах региона за последние две недели отремонтировали сто тысяч ям.