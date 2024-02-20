Автомобилистам Подмосковья рассказали о дорожной обстановке утром во вторник

Этим утром загруженность дорог в Подмосковье оценивается в четыре балла, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В настоящее время небольшие заторы есть на Ленинградском, Каширском, Щелковском, Пятницком, Калужском, Можайском, Варшавском, Носовихинском и Рублево-Успенском шоссе.

Также затруднения движения, по данным областного Минтранса, наблюдаются на трассах «Беларусь», «Крым», «Волга», «Дон», «Урал», «Балтия», «Холмогоры» и А-105.

Водителей призвали быть внимательными за рулем, не совершать резких маневров, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщал, что подмосковным подразделениям ДПС передали 130 новых патрульных внедорожников.