Андрей Воробьев: подмосковным подразделениям ДПС передали 130 новых патрульных машин

Губернатор Подмосковья принял участие в церемонии вручения ключей от новых автомобилей, на которых сотрудники ДПС будут патрулировать дороги в Балашихе, Красногорске, Дмитрове, Люберцах, Мытищах, Одинцово и в Щелково, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Полноприводные кроссоверы оснащены комплексами видеорегистрации и имеют мощный двигатель и ряд расширенных функций, в том числе мониторинг «слепых» зон, камеры с обзором на 360 градусов и антиблокировочную систему тормозов. Машины переданы в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

«Эта техника имеет большое значение для работы очень важной службы, которой многие здесь присутствующие посвятили свою жизнь. Хочу поблагодарить вас за то, что относитесь к работе профессионально. И этому есть очень заметные свидетельства», — сказал Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что когда в Московской области начинали реализовывать президентскую программу по снижению смертности на дорогах, то регион находился на пятьдесят восьмом месте по числу травмированных и погибших на дорогах. Сейчас же год от года этот показатель уменьшается — в 2023 году снижение составило семь процентов. Область входит в топ-15 регионов с наименьшим количеством летальных исходов в ДТП.

Фото: [ Антон Чернов ]

Отдельную благодарность Андрей Воробьев выразил начальнику ГУ МВД России по Московской области Виктору Паукову и всему личному составу за внедрение различных технологических элементов, прежде всего, за систему «Безопасный регион».

«В Московской области и Москве каждый год прибавляется 150-160 тысяч автомобилей. И от того, как мы администрируем парковку, скоростной режим и все то, что связано с прохождением узких мест, зависит качество жизни и безопасность жителей», — подчеркнул Андрей Воробьев.

В настоящее время порядок на дорогах Московской области обеспечивают свыше пяти тысяч автоинспекторов, включая около 1,8 тысячи сотрудников ДПС. Автопарк насчитывает 1,4 тысячи автомобилей и 125 мотоциклов.

Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ]

Подмосковье регулярно закупает для Госавтоинспекции современную спецтехнику. Так, с 2019 года было приобретено свыше 180 машин, около сорока мотоциклов и более тысячи единиц телекоммуникационного оборудования. В текущем году планируется поставить около четырехсот портативных персональных видеорегистратора.

Руководитель областного главка МВД Виктор Пауков, в свою очередь, отметил, что полученный автотранспорт будет способствовать наведению порядка на дорогах региона и профилактической работе с автомобилистами. Он поблагодарил губернатора и правительство Московской области за помощь.

К патрулированию на новых автомобилях сотрудники ДПС приступят уже сегодня, указал начальник УГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ]

В этом году в Подмосковье для обеспечения дальнейшей безопасности на дорогах планируется построить почти семьдесят километров тротуаров и десять километров пешеходных ограждений. Проекционной подсветкой оснастят более восьмидесяти пешеходных переходов. Также будут обустроены 145 остановок общественного транспорта, установлено 150 «лежачих полицейских» и порядка 200 светофоров. Усилят работу и в части видеонаблюдения.