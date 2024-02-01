Автомобилистам Подмосковья рассказали о дорожной обстановке в первый день февраля

Этим утром на дорогах Подмосковья относительно свободно, загруженность оценивается в четыре балла.

Как сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, в настоящее время основные затруднения движения наблюдаются на трассах «Беларусь», «Урал», «Волга», «Балтия», «Крым», «Дон» и «Холмогоры».

Также заторы зафиксированы на Калужском, Ленинградском, Пятницком, Каширском, Щелковском, Можайском, Новорязанском, Носовихинском и Новорижском шоссе в сторону столицы.

Водителей призвали быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе закупят свыше тысячи новых автобусов.