Автомобилистам Подмосковья рассказали о дорожной обстановке в первый рабочий день января

Этим утром на дорогах Подмосковья зафиксировано почти шестьсот тысяч автомобилей. Загруженность оценивается в четыре балла.

Основные затруднения движения наблюдаются на трассах «Беларусь», «Дон», «Крым», «Волга», «Урал», «Дон», «Холмогоры» и А-105, сообщила пресс-служба областного Минтранса. Также заторы есть на Ленинградском, Можайском, Киевском, Варшавском, Щелковском, Пятницком, Калужском, Новорижском и Носовихинском шоссе в сторону столицы.

Водителей призвали соблюдать требования дорожных знаков и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной инфраструктуры в Московской области.