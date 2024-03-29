Автомобилистам Подмосковья рассказали о дорожной обстановке в регионе этим утром
Фото: [Медиаархив Подмосковья/Николай Корешков/РИАМО]
Утром в пятницу на дорогах Подмосковья довольно свободно, загруженность оценивается в три балла, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Небольшие заторы есть на Ленинградском, Пятницком, Киевском, Можайском, Щелковском, Волоколамском, Варшавском, Калужском, Носовихинском, Осташковском и Новорижском шоссе.
Также затруднения движения в сторону столицы наблюдаются на трассах «Беларусь», «Крым», «Волга», «Дон» и «Холмогоры».
В ведомстве уточнили, что всего на дорогах региона этим утром зафиксировано почти девятьсот тысяч автомобилей. Водителей призвали не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году у станций МЦД в Московской области откроют четыре путепровода.