Автомобилистам Подмосковья рассказали о дорожной обстановке в регионе этим утром

Утром в пятницу на дорогах Подмосковья довольно свободно, загруженность оценивается в три балла, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Небольшие заторы есть на Ленинградском, Пятницком, Киевском, Можайском, Щелковском, Волоколамском, Варшавском, Калужском, Носовихинском, Осташковском и Новорижском шоссе.

Также затруднения движения в сторону столицы наблюдаются на трассах «Беларусь», «Крым», «Волга», «Дон» и «Холмогоры».

В ведомстве уточнили, что всего на дорогах региона этим утром зафиксировано почти девятьсот тысяч автомобилей. Водителей призвали не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году у станций МЦД в Московской области откроют четыре путепровода.